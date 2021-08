Capello sul Milan: “Girone Champions? Meglio puntare all’Europa League”

Fabio Capello ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport in cui parla apertamente del campionato di Serie A, e non solo.

Don Fabio, infatti, ha commentato anche il momento del Milan ed il suo girone di Champions League.

Ecco le sue parole:

MILAN – “Anche contro il Cagliari ho visto una squadra che gioca molto bene, che sa quello che vuole. Con giovani che sembrano aver intrapreso definitivamente la via della maturazione”.

CHAMPIONS – “Penso che per le squadre italiane sia un buon obiettivo raggiungere i quarti di finale. Poi sappiamo che tutto può succedere ma direi che Inter e Juve possono passare il girone mentre al Milan conviene puntare direttamente all’Europa League. L’Atalanta in Europa ha spesso fatto bene“.

DONNARUMMA – “Se devo essere sincero non mi aspettavo questa scelta. Una volta che il Milan si era qualificato per la Champions, non aveva motivo di andarsene. Senza Champions, sarebbe stato diverso. Ma così…non giustifico la sua non riconoscenza visto anche l’importante offerta che il Milan alla fine gli aveva formulato“.