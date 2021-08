A confermarlo lo stesso Di Marzio.

Niente Hertha Berlino per Castillejo

Samu Castillejo è stato vicinissimo a vestire la maglia dell’Hertha Berlino, ma alla fine si è rilevato un buco nell’acqua.

Lo conferma dal suo account Twitter Gianluca Di Marzio spiegando che non ci sono stati spiragli per concludere la trattativa in tempi brevi (il mercato in Germania si è chiuso da poco).

