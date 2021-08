C’è il si del Monaco per Pellegri: gli aggiornamenti sulla trattativa

Dopo l’acquisto di Giroud, il Milan si appresta a completare il parco attaccanti con la giovane punta richiesta da Pioli, ovvero Pietro Pellegri.

Il giocatore classe 2001 ex Genoa di proprietà del Monaco, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio, ha ricevuto la conferma dal suo club e ora è libero di partire dopo aver firmato il rinnovo contrattuale.

In questi giorni – molto probabilmente domani – il giovane attaccante svolgerà le visite mediche di rito per poi porre la propria firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi anni.

Ricordiamo che il giocatore approderà a Milano in prestito a 1 milione di euro con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni fissato a 6 milioni, più una percentuale sulla futura rivendita.