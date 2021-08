Colpo di scena in uscita! Il futuro di Conti ora è un rebus

Il Milan lavora spedito in entrata, ma fatica tremendamente in uscita. Difatti, i rossoneri non riescono a piazzare gli esuberi in uscita. Uno di questi è Andrea Conti, dato per partente da inizio ritiro ma ancora privo di interessi concreti.

Nelle ultime ore, era uscita un’ipotesi molto calda relativa ad un suo probabile ritorno all‘Atalanta. Un’idea che poteva interessare anche i dirigenti di Via Aldo Rossi, visto che l’operazione poteva riguardare anche l’inserimento di Ilicic nella trattativa.

Questa pista, però sembra essersi raffreddata. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, i bergamaschi hanno chiuso con il Chelsea l’accordo per Zappacosta. Il terzino ex Genoa, quindi, occuperà la fascia destra, escludendo un eventuale ritorno di Conti. Adesso il futuro del difensore milanista è un rebus: su di lui ci sono Samp, Cagliari e Genoa, oltre al Parma ma nessuno ha ancora presentato un’offerta concreta ai vertici rossoneri.