Comunicato ufficiale Milan: nuova partnership con Nexen Tire

Il Milan ha pubblicato, sul proprio sito, il comunicato ufficiale riguardante la nuova partnership con Nexen Tire. Ecco il contenuto:

“AC Milan e Nexen Tire, uno dei principali produttori di pneumatici a livello mondiale, sono lieti di annunciare una nuova partnership che vede il brand sudcoreano diventare nuovo Tire Partner del Club nel mercato italiano.

I due brand condividono un solido sistema di valori, dall’innovazione come segno distintivo per soddisfare le esigenze dei tifosi Rossoneri e dei clienti di Nexen Tire, alla capacità di definire trend nei rispettivi settori. La passione e l’impegno rappresentano ulteriori importanti valori alla base della nuova partnership. Passione per la competizione e per i colori rossoneri, ponendo le persone sempre al centro di tutto, come espresso nel nuovo corporate slogan di Nexen Tire, “We Got You”.

Nel quadro della nuova partnership, Nexen Tire mira a un consolidamento della propria presenza sul mercato italiano grazie alla visibilità allo Stadio San Siro e online, nonché tramite la collaborazione con un brand solido e rinomato a livello mondiale come AC Milan. Il produttore di pneumatici sudcoreano è anche impegnato a rafforzare il rapporto con la propria base clienti attraverso esclusive attività di product giveaway esclusivi ed esperienze legate ai Rossoneri.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: “Siamo lieti di accogliere Nexen Tire nella nostra famiglia di Partner. Considerata l’autentica sintonia, la visione e la mission comuni ai due brand, sono convinto che AC Milan e Nexen Tire saranno in grado di dar vita a questa partnership sulla base di valori condivisi come passione, innovazione e impegno.”

“Abbiamo unito le forze con AC Milan, un Club fantastico con giocatori eccezionali, e non vediamo l’ora di iniziare questa partnership di successo. Siamo entusiasti per l’inizio della nuova stagione,” ha dichiarato John Bosco Kim, Senior Vice President di Nexen Tire Europe. “Grazie a questa nuova cooperazione, Nexen Tire vuole sviluppare progetti innovativi come l’inserimento dei nuovi pacchetti di marketing e comunicazione sviluppati assieme ad AC Milan nel nostro programma di partnership clienti”.