Costacurta duro: “Non condivido l’entusiasmo per Giroud. Ibra? Deve rassegnarsi”

In un’intervista rilasciata ai taccuini del Corriere della Sera, l’ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ha detto la sua sulla nuova stagione calcistica alle porte.

L’opinionista, tra gli argomenti, ha commentato il mercato del Milan, utilizzando parole forti nei confronti di alcuni componenti della rosa: “Mi dicono che Giroud sia altruista e importante per lo spogliatoio. Certo, ha esperienza internazionale ma non condivido l’entusiasmo per il suo innesto. E’ campione del mondo con la Francia, ma era una seconda linea. Piuttosto mi aspetto che sboccino quei giovani che il Milan ha già: premesso che su Leao ho perso le speranze, confido molto in Brahim Diaz che dovrebbe giocare sempre. Mi auguro che Tonali faccia il salto di qualità e da Theo mi attendo un miglioramento nel lavoro difensivo“.

“Ibra? Giusto confermarlo – continua – nonostante l’età, perché andava confermato. Ma deve imparare a dosarsi: deve essere decisivo nei big match, rassegnandosi a scendere in campo due volte su quattro“.

Un commento, poi, sul ritorno del club in Champions League: “Il Milan è una buona squadra, non ottima. Se in Italia basta per arrivare fra le prime quattro, in Europa non la vedo tra le prime dieci (…)“.