Donnarumma: “Resto tifoso rossonero, ma via dal Milan per un motivo”

In una lunga intervista rilasciata ai taccuini del Corriere dello Sport, Gianluigi Donnarumma, tra gli argomenti, ha spiegato le ragioni del suo addio al Milan e dell’approdo a Parigi: “Al Milan sono stato otto anni, era casa mia, lì ho vissuto momenti bellissimi. Il Milan ancora oggi mi emoziona, ho grande rispetto per le persone che vi lavorano e per i tifosi, ma la vita è fatta di scelte, avevamo ambizioni diverse e io avevo bisogno di crescere per migliorare e diventare il più forte. Del Milan resterò sempre tifoso“.

“Le scelte professionali – continua l’ex portiere rossonero – le ho sempre prese da solo, la mia famiglia mi ha sempre lasciato campo libero e la stessa cosa ha fatto il mio agente. Lui rispetta la volontà dei suoi assistiti al cento per cento. Me ne sono andato dal Milan e non avevo contatti con altre squadre, lo giuro, ma ero sicuro che con un buon Europeo qualcuno si sarebbe fatto vivo“.