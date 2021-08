È fatta per Hauge all’Eintracht: attese le visite in Germania

Fine della corsa. Jens-Petter Hauge lascerà il Milan e per lui si aprono così le porte della Bundesliga: sarà il suo terzo campionato europeo differente. I rossoneri hanno ormai concluso l’affare con l’Eintracht Francoforte.

In base a quanto riporta alfredopedulla.com, Il trasferimento del giovane norvegese avverrà con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni, più del doppio dei cinque che aveva speso per acquistarlo. Una somma che la società potrà sfruttare per coprire zone del campo a più bassa densità. Inoltre, il club tedesco attende il giocatore per lo svolgimento delle visite mediche.

Il bilancio dell’esperienza milanista di Hauge è comunque in attivo: 5 gol in 24 presenze complessive. Numeri non sufficienti però per convincere la dirigenza a dargli un’altra chance nella stagione che dovrà confermare i grandi progressi fatti nella scorsa Serie A, estendendoli alla Champions League.