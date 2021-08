Esclusione per scelta tecnica: il difensore verso l’addio

Oggi alle 18.30, il Milan sfiderà il Real Madrid in un amichevole di lusso a Klagenfurt in Austria. Pochi minuti fa sono usciti i convocati per il match e i tifosi si sono accorti subito dell’assenza inaspettata di un giocatore.

Infatti, Andrea Conti non è stato convocato per scelta tecnica. Questa è la decisione del Milan e di mister Pioli che allontanano così, una sua possibile permanenza in rossonero. Maldini è in attesa di offerte e alla prima possibilità, Conti verrà ceduto e chissà se non per fare spazio ad un altro giocatore.