Florenzi-Milan: c’è un solo problema per l’operazione

In attesa che i dirigenti della Roma tornino da Londra per l’affare Abraham, il Milan continua a monitorare la pista che porterebbe ad Alessandro Florenzi. Ma le parti in causa sono in una fase di stallo, dovuta al nodo formula.

Secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri vogliono compiere un’operazione low-cost, la Roma vuole far cassa. Però altri presupposti sorgono, insieme alla mediazione dell’agente Lucci, tali da non far capitolare l’affare.

BIVIO – Il club di via Aldo Rossi ha proposto alla Roma un prestito con diritto di riscatto, in modo tale da non avere il prossimo esercizio di bilancio già impegnato dalla spesa per il calciatore. I giallorossi invece pretendono garanzie d’incasso e vorrebbero inserire un obbligo di riscatto subitaneo o raggiungibile a condizioni semplici. Ad un bivio ci si può ancora accordare.