Florenzi sempre più vicino al Milan: si può chiudere in settimana

Il Milan avrà presto un nuovo, importante rinforzo per le fasce. Si tratta di Alessandro Florenzi, che salvo clamorose sorprese sarà presto un nuovo giocatore rossonero. Il neo-campione d’Europa è ormai considerato un esubero dalla Roma e ha già un accordo con il Milan.

È stato trovato un accordo di massima anche tra i due club, sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni per una cifra intorno ai 6-7 milioni di euro. A confermarlo è anche Angelo Mangiante, corrispondente per la Roma di Sky Sport:

“Credo proprio che verrà a Milano, intanto perché ha un procuratore molto bravo come Lucci che ha buoni rapporti con il Milan, club che ha messo gli occhi addosso a Florenzi come alternativa di lusso sulle fasce, sia a destra che a sinistra, che in un ruolo un po’ più offensivo. Si tratta di un’operazione sostenibile perché parliamo di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a 6-7 milioni di euro: operazione fattibile per il Milan e che metterebbe d’accordo la Roma. Florenzi anche si sta allenando con gli esuberi in un gruppo lontano dal gruppo squadra; ha compiuto 30 anni e ha un ingaggio alto, quindi, seguendo la filosofia del club giallorosso, è in uscita da Roma. Tutte le strade, verso il fine settimana, portano Florenzi al Milan“.