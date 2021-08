Giroud al miele sul Milan: le parole dell’attaccante francese

Olivier Giroud ha già conquistato l’ambiente Milan. Arrivato dal Chelsea, l’attaccante francese si è fatto vedere in pre campionato a suon di gol e buone prestazioni. In occasione della presentazione della terza maglia, il nuovo numero 9 rossonero ha parlato sui canali ufficiali di Puma. Ecco le sue parole:

Sul giocare al Milan: “Giocare per il Milan è un privilegio, un onore. Quando guardi tutti i grandi giocatori, le leggende, mi sento fortunato a giocare per questo club e ancora di più quando ero giovane guardavo giocatori come Van Basten, Papin e Sheva, erano i miei attaccanti preferiti. Ovviamente, quindi sì, il Milan era il mio club preferito quando ero giovane“.

Sull’ambientamento in rosa: “Ho ricevuto un’accoglienza molto calorosa da parte di tutti a Milanello e Casa di Milan, quindi non potevo sperare in un’accoglienza migliore“.

Sulla terza maglia: “Penso che sarà tutto bianco o tutto nero, mi piace molto! Preferisco tutto nero, beh perché la prima divisa ovviamente è rossa e nera. Bello, Milan con la fascia in mezzo… si vede tanto lo scudetto del Milan su tutta la maglia. Penso che sia bella, mi piace il nero, mi piace il color corallo!“.