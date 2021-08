Giroud convince: Pioli è pronto ad una svolta tattica

La prestazione con il Nizza e le risposte in allenamento lanciano segnali più che positivi: Giroud è ciò di cui aveva bisogno il Milan.

A maggior ragione, poi, se si considera che sarà chiamato molte volte in causa: Ibrahimovic non dà ancora garanzie a livello fisico, e avere un attaccante come lui in rosa dà la consapevolezza a Pioli di poter contare su un grande centravanti.

Non è però da considerare solo una riserva; Olivier non giocherà solo in caso di assenza dello svedese. La Gazzetta dello Sport ne è sicura: Pioli sta pensando anche ad un cambio modulo, dal 4-2-3-1 al 4-4-2.

Per il tecnico rossonero, quando lo svedese rientrerà, i due potranno convivere; non in tutte le partite, ma ad esempio per quelle con difese chiuse, dove si arriva difficilmente a concludere.

Una coppia del genere aumenterebbe senz’altro il peso offensivo rossonero; l’idea per Pioli c’è e potrebbe concretizzarsi anche con il francese e un altro attaccante vicino, in attesa di Ibrahimovic.