Gli stadi riaprono ai tifosi: come avverrà il ritorno

La stagione calcistica sta per alzare il sipario. Oggi con la Coppa Italia ci saranno le prove generali di come riapriranno gli stadi ai tifosi. Come ormai noto, gli impianti sportivi all’aperto, potranno contenere il 50% della capienza grazie alla sistemazione a scacchiera.

Sulle pagine del Corriere della Sera viene descritta la procedura d’ingresso che tutti i tifosi dovranno rispettare. Gli steward, nonostante le vane proteste di qualche giorno fa, dovranno controllare il Green Pass e il documento d’identità oltre che il biglietto. Superato il primo controllo al tornello, ai tifosi prima di entrare nello stadio, verrà controllata la temperatura. Sugli spalti sarà derogato il distanziamento di 1 metro e per ottenere la capienza del 50%, verrà utilizzata la sistemazione a scacchiera.

Ci sarà l’obbligo della mascherina all’interno dello stadio e ancor di più nei luoghi comuni (bar, zone ristoro e bagni) dove verrà rispettato il metro di distanza. Il calcio in questo week end fa le sue prove generali in attesa dell’inizio dei campionati e in attesa dell’evoluzione del contagio per capire i margini di un aumento dell’affluenza.