Hauge-Eintracht, c’è la data dell’ufficialità

Si muove il mercato in uscita del Milan. I rossoneri stanno infatti definendo l’operazione che porterà Jens Petter Hauge in Bundesliga. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio il norvegese domani partirà per Francoforte e si trasferirà quindi in Germania.



L‘esterno si sottoporrà alle visite mediche di rito nella giornata di lunedì: l’ufficialità dell’affare potrebbe arrivare lunedì sera.

Il club tedesco ha accontentato la richiesta dei rossoneri, offrendo una cifra vicino ai 12 milioni.