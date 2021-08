Il Bayern Monaco piomba su un obiettivo del Milan: la situazione

Il Milan da tempo sta seguendo Amine Adli, giovane talento del Tolosa. Maldini è in continuo contatto con la società francese ma la trattativa non è delle più semplici.

Come riportato da RMC Sport, il Bayern Monaco sarebbe molto interessato al giocatore tanto che si potrebbe chiudere a momenti. Ricordiamo che il presidente del Tolosa giorni fa, ad una domanda sul futuro di Adli, rispose così: “Partirà in questa sessione di mercato perché non vuole rimanere al Tolosa”.