Il Brest cede: Faivre sempre più vicino al Milan

Romain Faivre è sempre più vicino al Milan. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Brest è ormai rassegnato a cedere.

Resta da limare la distanza economica che ancora divide i due club: la società francese resta fissa sulla sua richiesta di 15 milioni di euro per cedere il classe 1998, mentre il Milan è pronto ad offrirne 10.

Cinque milioni di euro che ballano tra domanda e offerta , dunque, ma le sensazioni sono positive, vista la volontà del giocatore di indossare la maglia rossonera.

Ad ulteriore prova di questo suo desiderio si aggiunge il fatto che, nonostante fosse stato inserito nella lista dei convocati per il match in trasferta contro lo Straburgo, il centrocampista ha deciso di non partire insieme ai suoi compagni.