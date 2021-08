Il commento di Pellegatti sul possibile affare Messias

Il giornalista e telecronista tifoso del Milan Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, si è pronunciato riguardo al potenziale interesse dei rossoneri nei confronti dell’attaccante del Crotone Junior Messias, smentendo di fatto qualsiasi notizia su una trattativa già avviata con i calabresi.

Queste le sue parole: “Non ho avuto alcun riscontro per il giocatore del Crotone, Messias, quindi personalmente questa notizia la faccio cadere. Vedremo poi nei prossimi giorni se dovremo per caso riprenderla, ma non credo proprio”.