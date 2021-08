Il Milan fa sul serio per Yacine Adli: trattativa in fase avanzata

Da semplice suggestione a reale obiettivo di mercato del Milan, il giovane Yacine Adli sembra oggi ad un passo dall’approdo in rossonero.

La conferma dell’interesse del club è arrivata direttamente da parte di Gerard Lopez, presidente del Bordeaux, che ha parlato della possibilità che il trasferimento del classe 2000 avvenga già nei prossimi giorni.

La trattativa procede spedita, tuttavia, come riporta stamane la redazione di TUTTOmercatoWEB.com, resta da definire l’accordo economico tra i due club: la richiesta dei francesi si aggira intorno ai 10 milioni di euro, mentre Maldini e Massara vorrebbero chiudere l’affare a cifre più basse, optando per la formula del prestito con diritto di riscatto.

La trattativa non è dunque ancora chiusa, perché restano alcuni dettagli da limare, ma le probabilità che Adli raggiunga Milano restano alte: il giocatore, infatti, piace molto alla società e a mister Stefano Pioli, che potrebbe pensare di utilizzarlo tanto in mezzo al campo quanto sulla trequarti, considerata la spiccata versatilità messa in mostra al Bordeaux.