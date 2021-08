Il Milan mette gli occhi su Adli del Bordeaux: la situazione

Mentre sembra sempre più vicino l’arrivo in rossonero di Alessandro Florenzi, il Milan non si ferma e continua a sondare diversi profili per rinforzare la squadra.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, tra i nomi per la trequarti rientra anche quello di Yacine Adli del Bordeaux. L’affare tuttavia resta complicato, poiché sul centrocampista offensivo classe 2000 c’è l’interessamento di diversi club.

Maldini e Massara vorrebbero portarlo in rossonero a titolo definitivo, ma alle proprie condizioni. Nei prossimi giorni si capirà dunque se ci sarà qualche spiraglio per avviare una trattativa con il Bordeaux.