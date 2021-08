Joao Pedro: “Vogliamo far sudare il Milan come ha fatto lo Spezia con noi lunedì”

Joao Pedro ha parlato ai microfoni di “Il Cagliari in diretta” su Radiolina del match che dovrà affrontare il suo Cagliari domenica contro il Milan. Le parole dell’attaccante brasiliano:

“Dispiace giocare in mezzo alla confusione del mercato, ma siamo abituati e lo spirito è lo stesso. Sappiamo quanto loro siano cresciuti grazie ai calciatori che hanno. L’anno scorso non si aspettavano un Cagliari così aggressivo ma noi la volevamo giocare così a prescindere dal risultato del Benevento. Vogliamo far sudare il Milan come ha fatto con noi lo Spezia lunedì”