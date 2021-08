La Croazia fa fuori Rebic

Per Ante Rebic e la sua nazionale croata non è un momento idilliaco. Dopo il deludente Europeo, secondo il quotidiano croato Sportske Novosti, l’attaccante rossonero rischia seriamente di essere escluso dai prossimi impegni della sua nazionale valevoli per la qualificazione al Mondiale in Qatar 2022.

Al rientro dall’Europeo dopo l’eliminazione ai danni dalla Spagna, il più criticato in patria per il suo atteggiamento e le sue prestazioni è stato proprio Rebic. Pungolato dai media sull’argomento, il numero 12 milanista non ha risparmiato critiche al CT croato Dalic per scelte e gestione del gruppo.

Ante Rebic non è stato perdonato dallo staff del CT e dallo stesso Dalic artefice del reintegro dello stesso calciatore nel gruppo della Nazionale dopo i rapporti turbolenti dell’ex CT Cacic. Il milanista non è solito a queste uscite fuori le righe ma questa volta gli può costare caro. L’obiettivo mondiale potrebbe sfumare. Fondamentali risulteranno i prossimi mesi. Le sue prestazioni sul campo potranno far cambiare la situazione. È l’auspicio di Rebic ma anche di Pioli e di tutti i tifosi rossoneri che sulla sua voglia di riscatto e i suoi gol confidano per ottenere risultati importanti in vista della prossima stagione.