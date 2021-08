La trattativa per Florenzi è in salita: vari problemi per i rossoneri

Il Milan ha individuato l’erede di Dalot sulla fascia destra e dopo Euro 2020 la scelta non poteva sicuramente essere di basso livello. Alessandro Florenzi è il candidato numero uno ad alternarsi sulla fascia con Davide Calabria ma la trattativa sembra ancora in salita.

Come rivela La Gazzetta dello Sport infatti tutti gli incastri non si sono verificati. La Roma vuole cedere il difensore e il Milan vuole acquistarlo, mentre Florenzi ha già espresso il suo gradimento all’operazione. Tuttavia il nodo è (come sempre) la formula: i rossoneri vogliono al massimo inserire il diritto di riscatto, dalla capitale pretendono l’obbligo.

L’operazione è stata frenata dall’assenza di Tiago Pinto da Roma in quanto è ora a Londra per convincere Abraham a diventare il successore di Dzeko. Al suo ritorno la trattativa riprenderà seriamente ma non si preannuncia facile come si poteva credere in un primo momento.