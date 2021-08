L’agente a Casa Milan: si entra nel vivo

Come appena riferito da Daniele Longo sul suo profilo twitter, la trattativa per Pietro Pellegri potrebbe entrare nel vivo. Motivo? È appena arrivato a Casa Milan l’agente del calciatore, Giuseppe Riso.

Il Milan è alla ricerca di una terza punta giovane da affiancare a Ibra e Giroud e il talento classe 2001 potrebbe essere un’occasione da cogliere in questi ultimi giorni di mercato. Saranno giorni caldi per il mercato in entrata e l’affare Pellegri potrebbe concretizzarsi oltre ogni aspettativa.