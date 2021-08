L’alternativa a Kessié dopo l’infortunio: oltre ad Adli c’è anche lui

L’infortunio di Kessié non cambia i piani del Milan, visto che i rossoneri già da tempo ricercano un centrocampista. Ma occorre un innesto immediato, anche se il mercato, si sa, ha bisogno dei suoi tempi; e, per di più, nelle ultime due settimane è successo di tutto.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il club milanista insisterà con il Bordeaux per Yacine Adli, al fine di arrivare presto ad un accordo. Ma i rossoneri tengono d’occhio anche un altro nome come opzione: Florian Grillitsch.

26 anni, mediano austriaco dell’Hoffenheim e reduce da un buon Europeo, è un jolly della mediana che all’occorrenza può fare anche il vertice alto dei tre davanti. Tra un anno gli scade il contratto, quindi i tedeschi non possono rialzare troppo. Un’opportunità, non andasse in porto l’affare Adli.