L’Hoffenheim rifiuta la prima offerta del Milan per Grillitsch: la situazione

Dalla Germania sono sicuri: il Milan è in pressing su Florian Grillitsch. Come riportato da SkySportDE, il club rossonero avrebbe presentato una prima offerta all’Hoffenheim per arrivare al centrocampista austriaco.

L’offerta è stata però rifiutata dai tedeschi, che valutano Grillitsch circa 10 milioni di euro. Il suo contratto è in scadenza nel 2022, e per l’Hoffenheim c’è il concreto rischio di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione. Il Milan continua a monitorare la situazione.