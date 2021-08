Marchegiani esalta Maignan, ecco le sue considerazioni

Tanti erano i dubbi generali legati all’addio di Donnarumma e all’arrivo di Mike Maignan, spazzati via immediatamente dal portiere francese ormai ex Lille che nella serata di ieri si è reso protagonista per diversi interventi importanti che hanno permesso al Milan di concludere a rete inviolata.

Sul 26enne si è espresso anche Luca Marchegiani ai microfoni di Sky Sport: “Maignan ha fatto un’ottima prestazione e ha dato sicurezza alla squadra. Ha fatto ottime parate e ha giocato bene con i piedi. Il Milan ha preso un ottimo portiere e stasera lo ha dimostrato”.