Novità importanti in casa Milan sulla situazione che porterebbe Messias in rossonero. La proprietà del Milan come ha riportato su Twitter Daniele Longo, non è convinta di fare un investimento da 10 milioni. Ora dipenderà tutto dalle richieste del Crotone, e dalla volontà del giocatore.

