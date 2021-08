Secondo il Corriere della Sera, Messias è ancora alla portata dei rossoneri. Non è da escludere il suo arrivo, ma ad una condizione.

Infatti, data ormai per assodata la volontà del Milan di puntare sul giocatore del Crotone, per portarlo a Milano c’è bisogno di un’uscita. In caso di cessione di Castillejo (su cui la dirigenza è al lavoro), Messias potrebbe diventare l’obiettivo primario per rinforzare l’attacco rossonero.