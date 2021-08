Messias passione funambolo: la curiosa statistica del brasiliano

Il nuovo acquisto del Milan Junior Messias sta facendo discutere in molti per l’età e la provenienza dalla serie cadetta. L’ex Crotone infatti ha debuttato in Serie A soltanto la scorsa stagione all’età di 29 anni dopo diverse stagioni in leghe minori.

Nonostante la retrocessione della sua squadra però il brasiliano ha fatto vedere delle ottime qualità che gli sono valse l’arrivo in rossonero. Tra i maggiori pregi c’è sicuramente quello del dribbling, infatti, come riporta Optapaolo, Messias è stato l’unico calciatore insieme a De Paul a superare i cento dribbling riusciti in stagione.

L’argentino ex Udinese ha comandato questa speciale classifica con 122, mentre il nuovo giocatore rossonero si è piazzato al secondo posto con 105.

105 – Junior #Messias (105) è uno dei soli due giocatori, insieme a Rodrigo de Paul (122), ad aver completato almeno 100 dribbling nella Serie A 2020/21. Funambolo. pic.twitter.com/ocqs62DpYB — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) August 31, 2021