La moviola di Milan-Cagliari: ok Serra, ma il goal di Tonali era da annullare

La Gazzetta dello Sport giudica nel complesso positiva la direzione arbitrale di Serra, macchiata però da un errore.

Infatti, in occasione della prima rete rossonera, siglata da Tonali direttamente su calcio di punizione, c’è stata un’irregolarità: Saelemaekers ha disturbato la barriera del Cagliari. Da regolamento, i giocatori della squadra che batte la punizione devono trovarsi a un metro di distanza dalla barriera difensiva.

Il belga non ha rispettato la distanza, ostruendo la barriera; errore di Serra ma non del VAR, che non può intervenire in casi del genere.