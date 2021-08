Milan-Ilicic, tutto fermo: la situazione

L’edizione odierna del Corriere di Bergamo fa il punto della situazione sul futuro dell’atalantino Josip Ilicic.

Nessun offerta dal Milan per Ilicic, che per il momento sembra in procinto di restare. Per ora i rossoneri non hanno presentato nessun offerta all’Atalanta che continua a chiedere 7-8 milioni di euro.

Ieri, secondo il quotidiano, c’è stato un confronto positivo tra lo sloveno e Gasperini che potrebbe quindi essere il preambolo alla sua permanenza in nerazzurro. Mancano comunque ancora 20 giorni di calciomercato e può ancora succedere di tutto.