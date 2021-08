Milan-Kessié: progredisce la trattativa per il rinnovo

Giovedì a Bologna c’è stato un nuovo incontro tra Massara e George Atangana, agente di Franck Kessié. Il confronto tra le due parti prosegue verso una linea d’intesa, tant’è vero che i rossoneri stanno strutturando la loro proposta che parte da quota 6 milioni.

Secondo La Gazzetta dello Sport, in questione (come al solito) ci sono i bonus, indispensabili per alzare ulteriormente l’asticella. Il centrocampista ivoriano ha dichiarato più volte di voler restare in rossonero e si sta lavorando per un accordo sino al 2026.

Nell’ambito del rinnovo del “Presidente” si attendono nuovi incontri al fine di ottenere il risultato favorevole della negoziazione. Tuttavia, in via Aldo Rossi si procede ancora con cautela.