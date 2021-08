Il Milan aspetta Ziyech: il Chelsea può aprire al prestito con diritto di riscatto

Milan e Chelsea sono in trattativa per Ziyech. Gli inglesi potrebbero aprire al prestito con diritto di riscatto, i rossoneri attendono.

La novità sta nella volontà di attendere da parte del Milan; infatti, il Chelsea potrebbe accettare la formula proposta dal club rossonero negli ultimi giorni di mercato.

I rossoneri attendono, con pazienza, in attesa di un’apertura da parte del Chelsea. Come riporta il Corriere dello Sport, andrebbe poi risolta la questione ingaggio, ma Ziyech può arrivare al Milan come colpo last-minute.