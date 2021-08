Nel mirino il talento danese per la fascia destra: arrivano conferme

Ultime due settimane di mercato. Si entra nella “zona calda” delle contrattazioni. In attesa di perfezionare le operazione Adli e Florenzi, il Milan lavora sempre con l’obiettivo di completare la rosa con calciatori di qualità. Focus sul trequartista e sull’ala destra. A riguardo questa mattina, Sasha Tavolieri, giornalista di RMC Sports, sul suo profilo twitter fa il punto della situazione del talento danese del Copenaghen, Mohamed Daramy. Ecco le sue parole:

“Mohammed Daramy suscita il vivo interesse del Milan che potrebbe avere i mezzi per battere la concorrenza sul talento. L’FC Copenhagen chiede tra tra gli 8 e i 10 milioni di euro per il suo diamante”. Sarà lui il giocatore di qualità che la dirigenza affiderà a Mister Pioli per la fascia destra?