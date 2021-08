Novità in Serie A: anche per gli allenatori il premio MVC

Arriva una novità in Serie A. Dopo l’assegnazione del Most Valuable Player Serie A, istituito dalla stagione 2018/19, da quest’anno la Lega di A assegnerà il premio MVC (Most Valuable Coach) al miglior tecnico del mese.

Come riporta Calcio e Finanza, una giuria di giornalisti fra i direttori delle testate giornalistiche sportive, valuteranno le performance mensili dei singoli allenatori. Ci saranno criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, nonché di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

In occasione dell’ultima gara di campionato del mese, i giornalisti esprimeranno la propria preferenza all’Ufficio Stampa LNPA e all’Ufficio Competizioni. Saranno presi in considerazione le gare disputate nel Campionato di Serie A TIM e nella finale di Supercoppa Italiana.