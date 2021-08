Novità sul trequartista: gli aggiornamenti

Josip Ilicic si avvicina al Milan. Ne ha parlato il Corriere dello Sport, partendo dalle affermazioni concesse da Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, al termine dell’amichevole vinta 2-1 contro il Pordenone.

“Alla fine della scorsa stagione Ilicic ha manifestato la voglia di fare nuove esperienze. È la prima volta che lo vedo con qualche chilo in più. È indice di ottima salute, non ha saltato un minuto di allenamento. Si sta preparando per trovare una squadra che lo possa far giocare. Rispetto la sua richiesta“.

Le parole del Gasp spiegano da sole come stiano le cose: l’addio di Ilicic all’Atalanta è certificato. Al momento Il Milan deve ancora trovare un’intesa con l’Atalanta. Il Diavolo gradirebbe un’operazione low cost, rinunciando, per il fantasista sloveno, al diritto del 50% sulla vendita di Matteo Pessina.

La percentuale che spetta al Milan da accordo preso tra le parti nel 2017, però, si estinguerà ugualmente nel momento in cui il centrocampista della Nazionale Italiana avrà toccato quota 100 presenze in nerazzurro. A quel punto, infatti, al Milan spetteranno soltanto altri 3 milioni di euro. Ragion per cui l’Atalanta, per Ilicic, vuole anche un conguaglio economico.

L’accordo, ad ogni modo, è soltanto questione di tempo. L’operazione di calciomercato Ilicic-Milan si farà . Si giocherà, nelle intenzioni di Pioli, il posto da titolare con Alexis Saelemaekers, visto che Samu Castillejo dovrebbe essere in uscita.