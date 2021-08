Passi avanti del Milan per Faivre: incontro vicino

Continua la caccia al trequartista per il Milan. In particolare, nelle ultime ore, crescono le quotazione per Romain Faivre.

Stando a quanto riportato da L’Equipe, infatti, la dirigenza rossonera già in questo weekend intensificherà i contatti con il Brest per trovare un accordo. Entro lunedì si dovrebbero avere dei risvolti.

Faivre, classe 1998, rappresenta il profilo ideale per sostituire Calhanoglu, sia per il ruolo, potendo giocare trequartista o come esterno, sia per la giovane età.