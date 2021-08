Pellegatti sicuro: “Ecco come andranno le cose”

Sono giornate importantissime per la composizione della rosa del Milan in vista della prossima stagione.

Tanti i nomi accostati ai rossoneri che, oltre all’acquisto del trequartista, dovranno fare i conti anche con alcune cessioni.

Carlo Pellegatti, storico giornalista rossonero, ha parlato del mercato del Milan sul proprio canale Youtube.

Il cronista, in particolare, si è soffermato sulle situazioni che coinvolgono Rade Krunic e Tiémoué Bakayoko su tutti.

Ecco le sue parole:

“Il Milan non cederà, né in prestito né per “tesoretti” vari, Krunic. È un giocatore ritenuto importante perché è un jolly che sa occupare tanti ruoli. Quindi Krunic non verrà ceduto né in prestito né dietro compenso importante. Bakayoko invece è un nome per gli ultimissimi giorni di mercato, non ora”.