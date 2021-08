Pioli a MTV: “Oggi abbiamo saputo sfruttare le occasioni. La presenza dei tifosi è stata bellissima”

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Milan Tv nel post partita di Milan-Cagliari. Le sue parole:

Sul momento più bello di stasera: “Tutto, il prepartita, i nostri tifosi soprattutto, le emozioni e l’energia che abbiamo preso da loro. Abbiamo giocato con intensità e ritmo, abbiamo sfruttato finalmente le occasioni. Tutte cose importanti. Poi siamo solo all’inizio, ma volevamo dimostrare di aver lavorato bene in estate. Ora comunque c’è ancora tanto da fare, i prossimi impegni saranno belli ma difficili”.

Sugli schemi di squadra: “Siamo una delle poche squadre che non abbiamo cambiato condizione tecnica, la squadra ha una sua identità e si vede. Poi possiamo cambiare posizioni e più lo facciamo più possiamo creare difficoltà agli avversari. Continuiamo così con questo spirito, utilizziamo la sosta per recuperare Kessie e Ibra perché poi arriveranno impegni importanti”.

Sui tifosi: “È stato bellissimo, emozionante. I giocatori mi sentono meno (ride, ndr), ma i ragazzi sentono questo affetto. Noi cerchiamo di ricambiarlo dando il massimo e giocando questo calcio che speriamo possa dar loro soddisfazioni”.

Sui subentrati: “Dobbiamo avere per forza tanti titolari quest’anno. Pensiamo solo alla ripresa… Noi giochiamo anche un calcio dispendioso dal punto di vista fisica. Dovrò essere bravo a ruotare i giocatori, saranno scelte difficili perché alleno giocatori forti. Se poteste vedere come si allenano i miei giocatori…”.

Su come migliorerà il Milan: “Mantenendo questo livello quando affronteremo le avversarie dirette. Per giocarci la Champions dovremo veramente alzare il livello perché gli avversari crescono e gli avversari cambiano. Siamo già ad un buon livello ma sono tanto i miglioramenti che dobbiamo avere per essere una squadra di altissimo livello per competere con le corazzate europee che incontreremo”.