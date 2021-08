Pioli in conferenza stampa: “Volevamo cominciare bene e ci siamo riusciti. Tonali è cresciuto molto”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-1 del Milan sul Cagliari a San Siro. Il tecnico rossonero ha parlato così:

Sulla vittoria nonostante le assenze: “Volevamo cominciare bene e ci siamo riusciti. Pensiamo a lavorare ancora meglio visti i delicati impegni molto ravvicinati che ci aspettano. Spero di ritrovare gli infortunati dopo la sosta”

Su cosa è migliorata la squadra: “Siamo più consapevoli e abbiamo interiorizzato il nostro modo di giocare. Sono cresciuti i singoli. L’esperienza della scorsa stagione è servita a tutti. Dobbiamo continuare a crescere per essere competitivi ad alto livello”

Sui tifosi: “Il pubblico ci ha dato grande energia e li ringraziamo per passione e affetto ma la squadra ha un’identità precisa”

Sul gol di Tonali: “Fare gol è importante ma a me non cambia niente. Tonali è cresciuto moltissimo e sono contento della sua rete però sono sicuro che possa crescere ancora tanto”

Su Giroud e Ibra: “Quando sarà il momento potrebbero anche giocare insieme. Ora pensiamo una partita alla volta. Dobbiamo sfruttare al meglio le caratteristiche dei nostri giocatori partita per partita”

Sul secondo tempo: “Abbiamo provato a fare gol ma era più importante condurre la partita e gestirla. Siamo a inizio stagione ed era giusto rallentare non per non attaccare ma per gestire meglio ed affondare”