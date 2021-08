Pioli ci crede, il quotidiano è sicuro: “Maturi per vincere”

Per TuttoSport, il Milan di Pioli è pronto e maturo per tornare a vincere. Arrivata la conferma anche dalla conferenza stampa.

Infatti, il mister si è mostrati carico per l’inizio di questa nuova stagione; i rinforzi hanno dato vita a un Milan più forte, il più forte – si legge – da quando c’è Pioli sulla panchina rossonera.

Il gruppo era già solido e unito, adesso sono stati aggiunti rinforzi d’esperienza e di caratura internazionale, per fare bene in campionato e, finalmente, in Champions League.

Pioli ci crede, c’è la maturità giusta nella rosa per tornare a vincere.