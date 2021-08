L’acquisto di Chaka Traorè, talento della Costa d’Avorio in forza al Parma potrebbe sfumare. Il Milan che sembrava prossimo alla chiusura del talento 16enne classe 2004, starebbe per non concretizzare l’acquisto. Dalla Francia arriva la notizia che Traorè, laterale offensivo dal grande talento e prospettiva, sta per lasciare l’Italia per accasarsi al club Bruges. Con la società belga starebbe per firmare un contratto quinquennale.

