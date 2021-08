“Prima il Cagliari, poi Faivre”

C’è spazio anche per il Milan sulla prima pagina di Tuttosport in vista del secondo impegno in campionato.

Il quotidiano, infatti, sottolinea come oltre alla partita contro i Sardi, la società sta lavorando sul mercato per piazzare gli ultimi colpi.

Faivre è nel mirino: il calciatore del Brest piace alla dirigenza.

Ci sarà tempo fino alle ore 20 del 31 agosto per depositare in Lega gli accordi, mentre stasera alle 20:45 a San Siro arriverà il Cagliari di Semplici.

Doppio impegno, quindi.

Tra campo e mercato, sarà una giornata tutta da vivere.