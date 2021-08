Questione riapertura stadi: capienza degli impianti ridotta al 50%

Andrea Costa, Sottosegretario alla Salute, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della riapertura degli stadi e del numero massimo di tifosi a cui sarà consentito accedere agli impianti. Queste le sue parole:

“C’è la consapevolezza che il calcio rappresenti un settore importante e c’è massima attenzione. Ho parlato a lungo con Gravina che mi ha esternato delle preoccupazioni. Ai cittadini dobbiamo dare prospettive e pensiamo ad una percentuale del 50% dei tifosi negli stadi. Per ciò che riguarda gli stadi la questione del distanziamento di un metro crea difficoltà. Da parte mia massima disponibilità, abbiamo qualche settimana per offrire al calcio una situazione che sia normale. Abbiamo l’obiettivo dell’immunità a fine settembre e da lì in poi potremmo guardare ad un paese che va verso la normalità”.

Se realmente la capienza degli stadi sarà ridotta al 50%, i tifosi di Milan e Inter potranno contare su 39.137 posti circa.