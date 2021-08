Rebic non convocato dalla Croazia: il motivo

A settembre riparte anche il calcio delle Nazionali con le partite di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Ante Rebic, però, è stato escluso dai convocati della Croazia.

Secondo quanto riportato da Sportske Novotski, il ct Dalic ha deciso di non convocare l’attaccante rossonero a causa della sua reazione social dopo l’eliminazione da Euro2020. Rebic, sentitosi attaccato come una delle cause del fallimento croato, si era espresso contro staff tecnico e giornalisti.