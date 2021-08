Report da Milanello: oggi in visita una leggenda rossonera

Oggi a Milanello c’è stata una visita davvero speciale: insieme a Frederic Massara ha assistito alla seduta di allenamento anche Alessandro Nesta.

Ad annunciarlo è proprio il Milan che , attraverso il proprio sito, ha condiviso il report e gli scatti dell’allenamento odierno. La seduta è cominciata in palestra, per poi continuare con esercizi col pallone, lavori sul possesso e sulla finalizzazione. Infine come di consueto si è svolta la partitella sul campo ridotto.