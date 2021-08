Sacchi: “Avere ancora Pioli è un vantaggio per il Milan”

Arrigo Sacchi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del Milan e della stagione che vedrà protagonisti i rossoneri. Le sue parole:

“Il Milan fin qui è stato un gruppo coeso, ha avuto entusiasmo, umiltà, generosità: aumenterà anche la classe dei singoli se continuerà su questa strada. E avere ancora Pioli in panchina è un grande vantaggio, perché il lavoro è già avviato da tempo. Ma per essere ancora più bravi non basta sostituire chi è partito: bisogna mantenere lo spirito giusto, questa è la chiave”.