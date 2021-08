Serse Cosmi: “Junior Messias è da Milan. Fortissimo a livello tecnico, ma anche umano”

Junior Messias è un obbiettivo del Milan in questa sessione di calciomercato. Sul trequartista brasiliano si sta però muovendo anche il Torino, verso quella che si dichiara sempre di più una sfida a due per aggiudicarsi il fantasista.

Di lui ha parlato ieri sera Serse Cosmi, ospite di Sky, il quale lo conosce benissimo per averlo allenato al Crotone nell’ultima stagione. Queste le sue dichiarazioni:

“Ne vale la pena perché è un giocatore straordinariamente forte, anzitutto sotto l’aspetto tecnico, ma anche a livello umano. Il suo passato incide tantissimo nella sua voglia di fare, però tu non puoi giocare negli amatori fino a 26 anni e poi dimostrare quello che hai dimostrato in Serie A se non hai qualcosa dentro.”

“La sua forza vera? Quel mancino incredibile e la capacità di correre palla al piede. Lui è uno di quei ragazzi che arriva molto prima dell’inizio dell’allenamento e spesso e volentieri si ferma per curare le palle inattive. È da Milan? Assolutamente, per me è da prime otto del campionato e il Milan è tra le prime otto.”