Si allungano i tempi di rientro di Ibra, ecco quando potrebbe tornare

Come riporta nell’edizione odierna La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo di Zlatan Ibrahimovic era quello di tornare in campo per la prima giornata di campionato contro la Sampdoria per aiutare i suoi compagni.

In seguito all’intervento al ginocchio, lo svedese dovrà ancora aspettare prima di tornare in campo. Intanto anche ieri si è allenato in palestra e non ha ancora ricominciato a correre sui campi di Milanello.

Il possibile rientro

Compromessa la prima giornata e a serio rischio la seconda, lo staff rossonero potrebbe far slittare il rientro di Ibrahimovic per la terza giornata di campionato, avendo così la possibilità di recuperare anche nel periodo della sosta delle nazionali.